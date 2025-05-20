Неходячую после инфаркта и инсульта пожилую россиянку отправили в колонию

Осужденную в Челябинске пожилую женщину отправили в колонию после инсульта

Осужденную на шесть лет 61-летнюю жительницу Челябинска отправили в колонию после инсульта и инфаркта. Об этом сообщает MK.RU.

По данным источника, накануне оглашения приговора женщина перенесла инфаркт головного мозга, ее частично парализовало. Однако в феврале ее все же на носилках привезли в исправительную колонию, там она теперь находится в больнице, а кормит и моет ее другая осужденная.

Женщина работала бухгалтером на предприятии, однако со сменой руководства у нее начались проблемы, которые закончились возбуждением уголовного дела. В результате женщину признали виновной по статье о краже в особо крупном размере. По данным СМИ, с октября 2020-го по март 2021 года подсудимая, фактически выполняя полномочия финансового и гендиректора коммерческой организации, под предлогом исполнения договорных обязательств похитила с банковского счета около 40 миллионов рублей. Это спровоцировало банкротство предприятия.

В суд подано ходатайство об освобождении женщины от отбывания наказания в связи с болезнью.

Ранее сообщалось, что защита осужденного в России американца попросила освободить его от принудительного лечения.