Реакцию фондового рынка на переговоры Путина и Трампа оценили

Ъ: Объем торгов на Мосбирже резко вырос вскоре после переговоров Путина и Трампа

Окончание вчерашних телефонных переговоров президентов России и США Владимир Путина и Дональда Трампа вызвало бурную реакцию отечественного фондового рынка, но существенного его роста в итоге не произошло, свидетельствуют данные торгов. К 20:30 19 мая индекс Мосбиржи рос на 1 процент, до 2875 пунктов, а к моменту написания материала снижался на утренней сессии на 0,55 процента, до 2 866,87.

Как пишет «Коммерсантъ», в первые 15 минут после появления сообщений об итогах более чем двухчасовых переговоров Путина и Трампа индекс колебался в диапазоне 2860–2900 пунктов, а объем торгов составил 10 миллиардов рублей — четверть всего дневного.

«У участников рынка были позитивные ожидания, но на данный момент ничего нового мы не услышали, а волатильность — обыденное явление после ожидаемого события»,— приводит издание комментарий аналитика инвесткомпании «Цифра брокер» Ивана Ефанова. В целом эксперты сочли реакцию рынков на результат переговоров «достаточно сдержанной». Согласно оценке начальника департамента по доверительному управлению активами «Ренессанс Капитала» Игоря Даниленко, «инвесторы считают, что продолжение диалога хорошо в любой форме, а если регулярного диалога не будет или он забуксует надолго, то риск новых санкций вырастает».

С последним аспектом связано снижение индекса и волна продаж последовавшая за вчерашним же сообщением Reuters о намерении ЕС предложить стран G7 снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 50 долларов за баррель, отмечает издание.

Волатильность на Мосбирже наблюдалась и в прошлую пятницу, 16 мая, когда индекс сначала приступил к снижению на фоне сообщений о непродолжительности первых с 2022 года официальных российско-украинских переговоров в Стамбуле, а когда появились их первые подробности, отыграл потери и вышел в плюс.