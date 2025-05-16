Российский фондовый рынок отреагировал на новости с переговоров в Стамбуле

Индекс Мосбиржи 16 мая упал ниже 2800 пунктов

Российский фондовый рынок приступил к снижению на фоне новостей с переговоров в Стамбуле, начав падать после сообщений о том, что диалог продлился менее двух часов. Как свидетельствуют данные торгов индекс Мосбиржи, который в первой половине дня оставался почти неизменным, опустился ниже 2800 пунктов впервые с 7 мая.

К моменту написания материала показатель падал на 1,7 процента, примерно до 2791,5 пункта.

После появления первых данных, вызвавших реакцию рынка, стали поступать данные о том, что, хотя участники вышли из зала, речь идет о паузе в переговорах, а не об их завершении.

Аналитики считают, что результаты первых с 2022 года российско-украинских официальных переговоров могут по-разному сказаться на динамике курса рубля — российская валюта может как укрепиться до 76-78 рублей за доллар, так и ослабнуть до 90-100.