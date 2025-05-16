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15:53, 16 мая 2025Бывший СССР

Появились сообщения о паузе в переговорах России и Украины

Депутат Рады Гончаренко заявил о возможном втором раунде переговоров в Стамбуле
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В переговорах России и Украины возможна пауза с последующим вторым раундом обсуждений в течение 16 мая. Об этом сообщил телеканал «Мы-Украина» в Telegram со ссылкой на источник в украинской делегации.

«Переговоры делегаций Украины и РФ не завершились, но сейчас пауза», — заявил источник. Однако через некоторое время публикация была изменена.

В свою очередь, депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов Росфинмониторинга) также заявил о возможном втором раунде переговоров в Стамбуле. «Делегации пока никуда не разъехались. Все находятся на местах», — подчеркнул политик.

Ранее российская делегация временно покинула зал переговоров, где проходит встреча с Украиной в Стамбуле. Уточняется, что пока неизвестно, покинет ли делегация России Турцию сегодня.

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