Появились сообщения о паузе в переговорах России и Украины

Депутат Рады Гончаренко заявил о возможном втором раунде переговоров в Стамбуле

В переговорах России и Украины возможна пауза с последующим вторым раундом обсуждений в течение 16 мая. Об этом сообщил телеканал «Мы-Украина» в Telegram со ссылкой на источник в украинской делегации.

«Переговоры делегаций Украины и РФ не завершились, но сейчас пауза», — заявил источник. Однако через некоторое время публикация была изменена.

В свою очередь, депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов Росфинмониторинга) также заявил о возможном втором раунде переговоров в Стамбуле. «Делегации пока никуда не разъехались. Все находятся на местах», — подчеркнул политик.

Ранее российская делегация временно покинула зал переговоров, где проходит встреча с Украиной в Стамбуле. Уточняется, что пока неизвестно, покинет ли делегация России Турцию сегодня.