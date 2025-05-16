Появились сообщения о паузе в переговорах России и Украины

В переговорах России и Украины возможна пауза с последующим вторым раундом обсуждений в течение 16 мая. Об этом сообщил телеканал «Мы-Украина» в Telegram со ссылкой на источник в украинской делегации.
«Переговоры делегаций Украины и РФ не завершились, но сейчас пауза», — заявил источник. Однако через некоторое время публикация была изменена.
В свою очередь, депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов Росфинмониторинга) также заявил о возможном втором раунде переговоров в Стамбуле. «Делегации пока никуда не разъехались. Все находятся на местах», — подчеркнул политик.
Ранее российская делегация временно покинула зал переговоров, где проходит встреча с Украиной в Стамбуле. Уточняется, что пока неизвестно, покинет ли делегация России Турцию сегодня.