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14:01, 16 мая 2025Экономика

Российский фондовый рынок сдержанно отреагировал на ситуацию с переговорами в Стамбуле

Индекс Мосбиржи почти не изменился на фоне ожидания переговоров в Стамбуле
Дмитрий Воронин
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российский фондовый рынок 16 мая сдержанно реагирует на ситуацию вокруг переговоров с участием представителей РФ и Украины в Стамбуле, начало которых ожидается уже второй день. На момент написания материала индекс Мосбиржи рос на символические 0,03 процента, до 2840,95 пункта, свидетельствуют данные торгов.

При этом на максимуме показатель достигал почти 2858 пунктов, но затем скорректировался. «Российский рынок начал день в небольшом плюсе после вчерашних распродаж», — говорится в обзоре «БКС Экспресс».

В четверг, 15 мая, индекс пережил довольно значительное падение, произошедшее на фоне заминки с началом переговоров, сопровождавшейся жесткими репликами сторон, касавшимися в том числе их представителей и делегаций.

По словам аналитиков, результаты и последствия первых с 2022 года российско-украинских официальных переговоров могут по-разному сказаться на динамике курса рубля. В зависимости от их итогов российская валюта может как укрепиться до 76-78 рублей за доллар, так и ослабнуть до 90-100, считают эксперты.

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