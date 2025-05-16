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17:18, 16 мая 2025Экономика

Индекс Мосбиржи вырос на первых подробностях российско-украинских переговоров

Индекс Мосбиржи вырос после первых заявлений участников переговоров в Стамбуле
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский фондовый рынок, поначалу отреагировавший падением на сообщения о том, что первые с 2022 года официальные российско-украинские переговоры оказались не слишком продолжительными, перешел к росту на фоне первых заявлений представителей встретившихся в Стамбуле делегаций. Об этом свидетельствуют данные торгов.

За 20 минут, с 16:19 до 16:39 по московскому времени индекс Мосбиржи подскочил почти на 65 пунктов — с 2789,92 пункта до 2853,06. На момент написания материала показатель продолжил расти, прибавляя в рамках торгового дня 0,82 процента, до 2863,46 пункта.

Обе стороны прокомментировали состоявшиеся в Турции переговоры в умеренно-конструктивном ключе. Как следует из слов возглавляющего российскую делегацию Владимира Мединского, в ближайшие дни состоится обмен пленными по схеме «1000 на 1000», также в России приняли к сведению предложение Киева организовать встречу на уровне глав государств.

Помимо этого каждая из сторон подготовит свои детальные предложения по организации прекращения огня, которые хотят обсудить в рамках продолжения переговоров.

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