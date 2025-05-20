Зеленский и европейские лидеры созвонились с Трампом после его разговора с Путиным. Как они оценили инициативы президента США?

Кабмин ФРГ: ЕС планирует усилить давление на РФ после разговора Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор президентов России и США Дональда Трампа и Владимира Путина. Он допустил встречу команд переговорщиков еще раз, реагируя на инициативу главы Белого дома о немедленном начале переговоров.

Киев рассматривает возможность встречи еще раз всех команд — США, Украины, России и европейских стран, подчеркнул украинский лидер.

Я еще раз подтвердил, что Украина готова к прямым переговорам с Россией в любом формате, который даст результат. Турция, Ватикан, Швейцария — мы рассматриваем все возможные площадки. Украину не нужно в этом убеждать, и наши представители готовы принимать в переговорах настоящие решения Владимир Зеленский президент Украины

Он отметил, что Киев готов подписать меморандум с Москвой и ждет документ от российской стороны.

Зеленский также ответил на вопрос о том, будет ли обсуждаться на переговорах нейтральный статус Украины. «У Украины есть статус, он в Конституции страны — там все написано», — подчеркнул политик.

Он также исключил вывод войск из подконтрольных Украине частей Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР, как того требует Россия.

О готовности работать над меморандумом сообщил президент России Владимир Путин. Он указал, что в документе будут определены позиции по поводу возможного мирного договора.

Трамп после разговора с Путиным подчеркнул, что переговоры между Москвой и Киевом начнутся немедленно.

Американский лидер отметил, что условия для немедленного начала российско-украинских переговоров будут согласованы двумя сторонами. Это связано с тем, что они знают детали переговоров, о которых «никто другой не будет знать».

Европа готова усилить санкции против России

Страны Евросоюза договорились усилить санкционное давление на Россию после телефонного разговора Путина и Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

Европейские участники заявили, что усилят давление на российскую сторону посредством санкций Штефан Корнелиус пресс-секретарь правительства ФРГ

Трамп в ходе телефонного разговора рассказал, что в Сенате подготовили проект новых антироссийских санкций, однако заявил, что сам выступает за договоренности. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Американский президент проинформировал Владимира Зеленского о звонке российскому лидеру, а также поставил в известность президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба.

Европейские лидеры были поражены нежеланием Трампа вводить санкции против России после его телефонного разговора Путиным. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

В публикации отмечается, что то, как Трамп описал достигнутые с Путиным договоренности, удивило европейских политиков. Как отметило издание, из слов американского президента следовало, что он «не готов оказать большее давление» на Россию.

Европейские лидеры оценили разговор с Трампом после его переговоров с Путиным

Канцлер Германии Фридрих Мерц после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заверил, что Европа продолжит оказывать помощь Украине и усилит давление на Россию для завершения конфликта.

Европа и Америка здесь очень едины: мы будем тесно сопровождать Украину на пути к прекращению огня. Европа усилит давление на Москву через санкции Фридрих Мерц канцлер Германии

Он уточнил, что договоренность об этом была достигнута с Трампом после его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала хорошим разговор с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарила его за усилия, направленные на прекращение огня на Украине.

Важно, что США остаются вовлеченными. Мы будем продолжать поддерживать Владимира Зеленского в достижении длительного мира в Украине Урсула фон дер Ляйен глава Еврокомиссии

Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что европейские лидеры обсудили с Трампом шаги на пути к длительному и справедливому миру. Он подчеркнул, что тесные отношения между США и Европой продолжаются.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что европейские лидеры созвонились с главой Белого дома после его переговоров с президентом России, однако не уточнил подробности.

На Украине допустили попытку Зеленского перевести переговоры в другой формат

Зеленский попытается уклониться от прямых двухсторонних переговоров с Россией, на которые его отправил президент США Дональд Трамп после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, и перевести их в другой формат, считает издание «Страна.ua».

Не исключено, что Зеленский попытается переубедить Трампа и запустить новый формат переговоров с РФ, где бы помимо Украины были бы и европейские союзники Киева «Страна.ua»

Издание также рассмотрело три варианта, которые есть у украинского лидера после разговора Трампа с Путиным. Первый из них — отказаться от переговоров и настаивать на прекращении огня, в этом случае есть риск ухудшения отношений с Вашингтоном.

Второй вариант — не отказываться от переговоров, но настаивать на своей позиции и ожидать улучшения переговорной позиции исходя из ситуации на линии фронта. Для реализации этого плана критически важной для Киева становится американская военная поддержка, однако она тоже остается под вопросом, поскольку прямых обещаний о ее продолжении не последовало.

Третьим вариантом издание называет существенные компромиссы для заключения перемирия, чтобы не ухудшить положение республики еще больше.