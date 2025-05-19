Европейских лидеров поразило нежелание Трампа вводить санкции против России

FT: Европейские лидеры были поражены нежеланием Трампа вводить санкции против РФ

Европейские лидеры были поражены нежеланием президента США Дональда Трампа вводить санкции против России после его телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что то, как Трамп описал достигнутые с Путиным договоренности, удивило европейских политиков. Как отметило издание, из слов американского президента следовало, что он «не готов оказать большее давление» на Россию.

Страны Евросоюза договорились усилить санкционное давление на Россию после телефонного разговора Путина и Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

Трамп в ходе телефонного разговора рассказал, что в Сенате подготовили проект новых антироссийских санкций, однако заявил, что сам выступает за договоренности, отметил помощник президента России Юрий Ушаков.

Американский президент проинформировал украинского коллегу Владимира Зеленского о звонке российскому лидеру, а также поставил в известность президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба.

