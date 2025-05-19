На Украине назвали три варианта действий Зеленского после разговора Трампа с Путиным

«Страна»: У Зеленского есть 3 варианта действий после разговора Трампа с Путиным

Издание «Страна.ua» назвало три варианта, которые есть у украинского лидера Владимира Зеленского после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Первый из них — отказаться от переговоров и настаивать на прекращении огня, в этом случае есть риск ухудшения отношений с Вашингтоном, что еще больше осложнит положение Украины.

Второй вариант — не отказываться от переговоров, но настаивать на своей позиции и ожидать улучшения переговорной позиции исходя из ситуации на линии фронта. Для реализации этого плана критически важной для Киева становится американская военная поддержка, однако она тоже остается под вопросом, поскольку прямых обещаний о ее продолжении не последовало.

Третьим вариантом издание называет существенные компромиссы для заключения перемирия, чтобы не ухудшить положение республики еще больше.

Зеленский, комментируя телефонный разговор Трампа и Путина, допустил встречу команд переговорщиков еще раз. По словам политика, Киев рассматривает возможность встречи всех команд — США, Украины, России и европейских стран. Такие переговоры могут пройти в Турции, Ватикане или Швейцарии.

Трамп после разговора с Путиным подчеркнул, что переговоры между Москвой и Киевом начнутся немедленно.

