Зеленский допустил еще одну встречу переговорщиков после разговора Трампа и Путина

Зеленский: Киев рассматривает возможность встречи переговорщиков Украины и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский допустил встречу команд переговорщиков еще раз. Таким образом он прокомментировал переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, передает «Общественное».

По словам политика, Киев рассматривает возможность встречи всех команд — США, Украины, России и европейских стран. Такие переговоры могут пройти в Турции, Ватикане или Швейцарии.

Трамп после разговора с Путиным подчеркнул, что переговоры между Москвой и Киевом начнутся немедленно.

