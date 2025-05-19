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22:12, 19 мая 2025Бывший СССР

Зеленский допустил еще одну встречу переговорщиков после разговора Трампа и Путина

Зеленский: Киев рассматривает возможность встречи переговорщиков Украины и РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПереговоры Путина и Трампа
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский допустил встречу команд переговорщиков еще раз. Таким образом он прокомментировал переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, передает «Общественное».

По словам политика, Киев рассматривает возможность встречи всех команд — США, Украины, России и европейских стран. Такие переговоры могут пройти в Турции, Ватикане или Швейцарии.

Трамп после разговора с Путиным подчеркнул, что переговоры между Москвой и Киевом начнутся немедленно.

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