На Украине допустили попытку Зеленского уклониться от переговоров с Россией

«Страна»: Зеленский пытается уклониться от прямых двухсторонних переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский попытается уклониться от прямых двухсторонних переговоров с Россией, на которые его отправил президент США Дональд Трамп после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Такое развитие событий допустило издание «Страна.ua».

«Не исключено, что Зеленский попытается переубедить Трампа и запустить новый формат переговоров с РФ, где бы помимо Украины были бы и европейские союзники Киева», — отметили авторы публикации.

Зеленский, комментируя телефонный разговор Трампа и Путина, сообщил, что Киев рассматривает возможность встречи всех команд — США, Украины, России и европейских стран. Такие переговоры могут пройти в Турции, Ватикане или Швейцарии.

Трамп после разговора с Путиным подчеркнул, что переговоры между Москвой и Киевом начнутся немедленно.

