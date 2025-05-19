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22:27, 19 мая 2025Бывший СССР

На Украине допустили попытку Зеленского уклониться от переговоров с Россией

«Страна»: Зеленский пытается уклониться от прямых двухсторонних переговоров с РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский попытается уклониться от прямых двухсторонних переговоров с Россией, на которые его отправил президент США Дональд Трамп после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Такое развитие событий допустило издание «Страна.ua».

«Не исключено, что Зеленский попытается переубедить Трампа и запустить новый формат переговоров с РФ, где бы помимо Украины были бы и европейские союзники Киева», — отметили авторы публикации.

Зеленский, комментируя телефонный разговор Трампа и Путина, сообщил, что Киев рассматривает возможность встречи всех команд — США, Украины, России и европейских стран. Такие переговоры могут пройти в Турции, Ватикане или Швейцарии.

Трамп после разговора с Путиным подчеркнул, что переговоры между Москвой и Киевом начнутся немедленно.

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