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01:42, 20 мая 2025Мир

Глава Еврокомиссии пообещала продолжить поддержку Зеленского после разговора с Трампом

Фон дер Ляйен пообещала продолжать поддержку Зеленского в достижении мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Globallookpress.com

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X назвала хорошим разговор с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарила его за усилия, направленные на прекращение огня на Украине.

«Важно, что США остаются вовлеченными. Мы будем продолжать поддерживать Владимира Зеленского в достижении длительного мира в Украине», — подчеркнула она.

Американский президент проинформировал Владимира Зеленского о звонке российскому лидеру, а также поставил в известность президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба.

Также давление на Россию после телефонного разговора Путина и Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

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