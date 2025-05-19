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22:52, 19 мая 2025Бывший СССР

Зеленский допустил подписание меморандума с Россией

Зеленский заявил, что Киев ждет российскую версию меморандума
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя переговоры российского и американского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщил, что Киев готов подписать меморандум, который будет вести к договору о завершении конфликта. Трансляцию выступления вел канал «Общественное».

«Мы будет ждать российскую версию меморандума», — сказал политик.

Он также отметил, что Киев рассматривает возможность встречи всех команд — США, Украины, России и европейских стран. Такие переговоры могут пройти в Турции, Ватикане или Швейцарии.

О готовности работать над меморандумом сообщил президент России Владимир Путин. Он указал, что в документе будут определены позиции по поводу возможного мирного договора.

Трамп после разговора с Путиным подчеркнул, что переговоры между Москвой и Киевом начнутся немедленно.

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