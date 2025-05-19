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21:14, 19 мая 2025Мир

Макрон сообщил о разговоре европейских лидеров с Трампом после его беседы с Путиным

Макрон: Европейские лидеры созвонились с Трампом после его разговора с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что европейские лидеры созвонились с главой Белого дома Дональдом Трампом после его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, предает ТАСС.

«Простите, что заставил ждать, но у нас вместе с рядом европейских коллег был телефонный разговор с президентом Трампом после его переговоров с президентом Путиным», — сказал политик на инвестиционной конференции Choose France в Версале. Он не привел иных подробностей беседы.

Телефонные переговоры завершились вечером 19 мая и продлились более двух часов. Трамп в разговоре отметил, что Россия, по его мнению, настроена на мирное разрешение украинского конфликта. Об этом заявил Путин по итогам беседы.

Трамп позднее сообщил, что проинформировал украинского коллегу Владимира Зеленского о звонке, где обсуждалось урегулирование конфликта на Украине. Он также уведомил об итогах разговора президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба.

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