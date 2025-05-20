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13:55, 20 мая 2025Мир

Трамп депортирует сотни тысяч украинцев

WP: Администрация Трампа разработала план депортации 200 тысяч украинцев
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа разработала план депортации сотен тысяч мигрантов, включая более 200 тысяч украинцев, находящихся в США. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на внутренние документы.

«Администрация Трампа планирует направить до 250 миллионов долларов, выделенных на иностранную помощь, на финансирование депортации и возвращения людей из зон активных конфликтов, включая 700 тысяч украинских и гаитянских мигрантов», — сказано в сообщении.

Кроме выходцев с Украины и Гаити, под депортацию также могут попасть граждане Афганистана, Судана, Ливии, Йемена и других стран. При этом отмечается, что инициатива может обойти Международную организацию по миграции (МОМ), которая традиционно координирует подобные процедуры.

Ранее сообщалось, что администрация президента США намерена в течение первого года пребывания у власти депортировать до одного миллиона мигрантов.

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