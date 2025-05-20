В Челябинске открыли девять новых пляжей

В Челябинске открыли девять обновленных пляжей. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Новые городские пляжи месяцами готовили к приему отдыхающих: убирали территорию, отремонтировали пляжное оборудование, установили мобильные туалеты, провели противоклещевую обработку и очистили дно акватории. «Организовали охрану, круглосуточное видеонаблюдение и ежедневную работу матросов-спасателей», — отметил глава города Алексей Лошкин.

При этом особое внимание в администрации уделили пляжу «Новороссийский» в Ленинском районе, поскольку этот пляж — единственный в городе, где есть инклюзивная зона отдыха. И к этому лету ее сделали еще больше и удобнее для людей с инвалидностью, установив специальное оборудование для комфортного отдыха посетителей.

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