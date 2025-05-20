Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:15, 20 мая 2025Моя страна

В Челябинске открыли девять новых пляжей

Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Челябинске открыли девять обновленных пляжей. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Новые городские пляжи месяцами готовили к приему отдыхающих: убирали территорию, отремонтировали пляжное оборудование, установили мобильные туалеты, провели противоклещевую обработку и очистили дно акватории. «Организовали охрану, круглосуточное видеонаблюдение и ежедневную работу матросов-спасателей», — отметил глава города Алексей Лошкин.

Материалы по теме:
«Это будет потрясающее пространство». Эксперты рассказали, как изменится парк «Покровское-Стрешнево» после реабилитации
«Это будет потрясающее пространство».Эксперты рассказали, как изменится парк «Покровское-Стрешнево» после реабилитации
8 апреля 2022
Спящая принцесса, отшельники и древние тайны. Что искать российскому туристу на Алтае?
Спящая принцесса, отшельники и древние тайны.Что искать российскому туристу на Алтае?
11 апреля 2022

При этом особое внимание в администрации уделили пляжу «Новороссийский» в Ленинском районе, поскольку этот пляж — единственный в городе, где есть инклюзивная зона отдыха. И к этому лету ее сделали еще больше и удобнее для людей с инвалидностью, установив специальное оборудование для комфортного отдыха посетителей.

Ранее стало известно, что в России захотели превращать заброшенные заводы в культурные кластеры.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белоусов поставил новые задачи в зоне СВО после первых переговоров России с Украиной

    Бывший хоккеист сборной СССР пригрозил бойкотировать Олимпиаду в случае допуска России

    В России захотели открыть пространство в честь Юрия Шатунова

    Украина атаковала сразу девять российских населенных пунктов

    Российские хакеры раскрыли расположение бригады ВСУ по интимным фото

    Рубио допустил ужесточение санкций против России

    Сотрудники самого большого аэропорта России массово бросились увольняться

    В Москве поубавилось дешевых квартир

    Названы пять ежедневных привычек для здоровья сердца

    Раскрыты даты и место проведения одного из самых грандиозных фестивалей России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости