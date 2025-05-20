В России захотели превращать заброшенные заводы в культурные кластеры

Сенатор Голов предложил превращать заброшенные заводы в культурные кластеры

Заброшенные заводы в России можно превращать в культурные кластеры. Такую альтернативу строительству типовых торговых центров предложил сенатор РФ Олег Голов, документ есть в распоряжении «Ленты.ру».

Голов захотел отдавать приоритет сохранению и переосмыслению неиспользуемых промышленных объектов. Их можно превращать в места для выставок, концертов, образовательных программ и креативных индустрий.

«Москва уже показала, как бывшие заводы могут стать культурными точками притяжения. "Красный Октябрь", "Арма", "Флакон", "Винзавод" — все они сохранили свою историческую идентичность, но обрели новую жизнь в современном контексте», — подчеркнул сенатор.

По мнению Голова, такие проекты обогащают городскую инфраструктуру и вносят вклад в сохранение культурного кода. Кроме того, преобразованные индустриальные объекты могут стать площадками для знакомства молодежи с историей производства и современными профессиями, а также стимулировать промышленный туризм.

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