«Все будет под российским флагом». Опубликовано предсказание Жириновского о судьбе Украины и переговорах Путина с Трампом

Опубликовано предсказание Жириновского о беседе Путина и Трампа

Блогер Кирилл Федоров опубликовал предсказание основателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) и депутата Госдумы восьми созывов Владимира Жириновского, сделанное им шесть лет назад. Во время дебатов на телепередаче «Вечер с Владимиром Соловьевым», вышедшей в эфир в 2019 году, политик высказался о судьбе Украины и переговорах президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Жириновский указал, что главы двух государств могут провести встречу и договориться о будущем Украины. «Это будет отличное достижение», — указал он.

По словам основателя ЛДПР, США должны будут признать российский суверенитет над Новороссией. Тогда «все будет под российским флагом, как Крым и Донбасс», продолжил он. Таким образом, заявил Жириновский, Трамп сможет восстановить отношения с Россией, однако продолжить давить на Европу, которая ему ненавистна.

Также политик предположил, что глава Соединенных Штатов сможет стать лауреатом Нобелевской премии, добиться переизбрания на пост президента, а также обеспечить в будущем такую же должность для своей дочери и зятя.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Путин и Трамп накануне два часа говорили по телефону

В понедельник, 19 мая, между Путиным и Трампом состоялся телефонный разговор, который продлился около двух часов.

По словам российского лидера, во время беседы его американский коллега отметил, что Москва настроена на мирное разрешение украинского конфликта, а также готова продолжать взаимодействие с Киевом.

Кроме того, по информации источника Axios, Трамп попросил включить в меморандум по урегулирования на Украине пункты, с которыми можно согласиться.

Назван самый светлый прогноз Жириновского о будущем России

В апреле 2025 года дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко рассказала об одном из «самых светлых» прогнозов о будущем России. По ее словам, политик предсказал становление Москвы одним из пяти политических центров мира.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Боцан-Харченко уточнила, что геополитическое могущество России может окончательно сформироваться к 2050 году, после того как произойдет «передел мира».

«Москва станет одним из пяти политических центров наряду с Вашингтоном, Брюсселем, Дели, Пекином. Она будет участвовать в принятии всех международных и геополитических решений и контролировать определенную зону», — процитировала дочь Жириновского предсказание основателя ЛДПР.