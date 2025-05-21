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12:25, 21 мая 2025Из жизни

Абитуриент пропустил важный экзамен ради спасения жизни однокурсника

Китайский абитуриент пропустил важный экзамен, чтобы спасти однокурсника
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В Китае абитуриент пожертвовал сдачей важного экзамена, чтобы помочь потерявшему сознание однокурснику. Об этом сообщает South China Morning Post.

10 мая 18-летний Цзян Чжаопэн из провинции Шаньдун направлялся на национальный вступительный экзамен в профессиональный колледж вместе с однокурсником. Во время поездки на такси его спутник потерял сознание, причиной стал внезапный сердечный приступ. Юноша немедленно начал делать товарищу искусственное дыхание, а водитель, согласовав свои действия с дорожной полицией, за семь минут доставил пострадавшего в больницу, проехав на красный свет шесть раз.

Врачам удалось запустить сердце молодого человека, спустя почти 30 минут после остановки, и спасти ему жизнь. Убедившись, что его товарищ в безопасности, Цзян отправился на экзамен, но опоздал и пропустил тест по китайскому языку. «Мой экзамен может подождать, но жизнь моего однокурсника — нет», — заявил студент.

Цзян уже изучает зубное протезирование в Шаньдунском техническом колледже, но хотел дополнительно поступить на программу по медицинским технологиям. Несмотря на то что по действующим правилам юноша не может пересдать экзамен, его преподаватели ведут переговоры с властями о возможности сделать исключение.

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