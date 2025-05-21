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20:03, 21 мая 2025Путешествия

Звезда «Игры престолов» пересел в экономкласс и удивил попутчиков в самолете

Daily Mail: Педро Паскаль провел полет в экономклассе и удивил попутчиков
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Isabelle Vautier / Globallookpress.com

Голливудский актер Педро Паскаль пересел в экономкласс самолета и удивил попутчиков. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Звезду сериалов «Игра престолов» и «Одни из нас» заметили на рейсе British Airways во Францию, куда он летел на Каннский фестиваль. Несмотря на трансатлантический перелет, актер отказался от полета на частном джете и прослыл в сети потрясающим.

«Шутки в сторону, тот факт, что он летал экономклассом, заставляет меня любить его еще больше», «Это потрясающе», — писали пользователи, которые увидели снимки Паскаля в салоне самолета.

Отмечается, что по прибытии во Францию и высадки из самолета актер был вынужден вернуться туда, поскольку, предположительно, забыл мобильный телефон.

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