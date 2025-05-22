Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Маттео Арнальди
Сегодня
20:15 (Мск)
Новак Джокович
Женева
Андрей Рублёв
2:1
Завершен
Лучано Дардери
Гамбург (м)
Даллас Старз
24 мая
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — плей-офф|1/2 финала. 2-й матч
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — плей-офф|1/2 финала. 2-й матч
18:31, 22 мая 2025Спорт

Игроки «Локомотива» получат миллиард рублей за победу в Кубке Гагарина

Игроки «Локомотива» получат премию в миллиард рублей за победу в Кубке Гагарина
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки и тренерский штаб

Игроки и тренерский штаб "Локомотива" . Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Игроки ярославского «Локомотива» получат премию за победу в финале Кубка Гагарина. Об этом в четверг, 22 мая, сообщает Metaratings.

Хоккеисты «Локомотива» заработают около одного миллиарда рублей за победу над челябинским «Трактором». При этом, как отмечает Sports.ru, в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) потолок зарплат составляет 900 миллионов рублей, но при его расчете не учитываются премии.

Ранее 22 мая нападающий «Локомотива» Александр Радулов посвятил победу в Кубке Гагарина разбившейся в авиакатастрофе в 2011 году команде. Хоккеист заявил, что он и его одноклубники верят, что умершие наблюдали за их победой.

21 мая «Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. В решающем матче ярославцы обыграли «Трактор» в овертайме со счетом 2:1. «Локомотив» забрал серию в пяти матчах — 4:1.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В голове монумента «Родина-мать зовет!» умер московский ректор. Как он попал туда и что об этом известно?

    Марочко сообщил о перерезании группировки ВСУ под Красноармейском

    Туристку задержали, раздели и заставили провести ночь в тюрьме США по нелепой причине

    Россиянам дали советы по безопасному мытью окон

    «Они взорвутся на наших глазах». НАТО наращивает присутствие в Балтийском море. Угрожает ли это блокадой России?

    Минсельхоз назвал сроки снижения цен на картофель в России

    Военкор рассказала об ударе ракетой по Льгову и показала окровавленные руки

    Живущий в России голландец описал местные детские сады фразой «восхищают воспитатели»

    В Казахстане обеспокоились «Бомбардиро Крокодило»

    Россиянка поверила обещавшему безбедную жизнь альфонсу и лишилась трех миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости