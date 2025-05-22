Игроки «Локомотива» получат миллиард рублей за победу в Кубке Гагарина

Игроки «Локомотива» получат премию в миллиард рублей за победу в Кубке Гагарина

Игроки ярославского «Локомотива» получат премию за победу в финале Кубка Гагарина. Об этом в четверг, 22 мая, сообщает Metaratings.

Хоккеисты «Локомотива» заработают около одного миллиарда рублей за победу над челябинским «Трактором». При этом, как отмечает Sports.ru, в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) потолок зарплат составляет 900 миллионов рублей, но при его расчете не учитываются премии.

Ранее 22 мая нападающий «Локомотива» Александр Радулов посвятил победу в Кубке Гагарина разбившейся в авиакатастрофе в 2011 году команде. Хоккеист заявил, что он и его одноклубники верят, что умершие наблюдали за их победой.

21 мая «Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. В решающем матче ярославцы обыграли «Трактор» в овертайме со счетом 2:1. «Локомотив» забрал серию в пяти матчах — 4:1.

