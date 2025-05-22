ОПЕК+ собралась продолжить снижение цен на нефть

Bloomberg: ОПЕК+ готовит третье по счету резкое повышение добычи нефти в июле

Члены ОПЕК+ обсуждают новое резкое увеличение добычи нефти за счет более быстрого отказа от квот. Об этом со ссылкой на участников дискуссии сообщает Bloomberg.

Речь о том, чтобы с июля поднять добычу на 411 тысяч баррелей в сутки при запланированном ранее увеличении на 135 тысяч. Аналогичные меры были приняты в марте и апреле, что свидетельствовало о резком изменении многолетней стратегии ключевого участника сделки — Саудовской Аравии.

Окончательно решение по поводу добычи в первый месяц второго полугодия объявят 1 июня. Однако на фоне этих слухов нефтяные котировки снова поползли вниз.

В последние годы Эр-Рияд пытался повлиять на цены с помощью сокращения добычи и снижения предложения. По сути, королевство, как крупнейший экспортер нефти в мире с самой низкой себестоимостью добычи, координировало политику относительно добычи большого количества стран, пусть те и отстаивали свои интересы в переговорах.

По оценкам аналитиков, нынешняя попытка нарастить добычу при низких ценах на нефть свидетельствует о желании Саудовской Аравии вернуть на рынке долю, которую начали занимать другие производители, в первую очередь, США. Также источники говорят, что королевство снижением цен пытается наказать участников ОПЕК+, регулярно превышавших квоты на добычу — это Ирак и Казахстан.

Еще одной причиной, отмечает агентство, может стать желание наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом, который ранее призывал Саудовскую Аравию опустить цены на нефть. Аналитики инвестбанка Goldman Sachs проверили сообщения Трампа по поводу энергетики и пришли к выводу, что больше всего ему нравится, когда стоимость сорта WTI находятся в диапазоне от 40 до 50 долларов за баррель.

Такая тактика уже дала свои плоды — визит главы Белого дома на Ближний Восток закончился подписанием ряда соглашений и прошел в доброжелательной атмосфере.

Вместе с тем непонятно, как поведет себя Трамп, когда при низких ценах на нефть проблемы начнут испытывать американские нефтяные компании, для которых желаемые президентом цены неприемлемы.