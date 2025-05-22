ЦБ понизил курсы доллара и евро

Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро до 79,74 и 90,2 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальные курсы доллара и евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского регулятора.

Котировки американской валюты в пятницу, 23 мая, составят 79,74 рубля, европейской — 90,2 рубля. Для сравнения, в четверг, 22 мая, курс доллара составлял 79,75 рубля, евро — 91,3 рубля. Если снижение котировок первой валюты оказалось символическим, то ослабление второй оказалось более весомым и составило примерно 1,1 рубля. Официальный курс юаня, в свою очередь, понизили примерно на 8 копеек — с 11,09 до 11,01 рубля.

Ранее официальный курс доллара в России опустился ниже 80 рублей впервые за последние несколько лет. В последний раз столь низкие значения на внутреннем рынке РФ фиксировались в июне 2023 года. Несмотря на продолжающееся укрепление рубля, ряд экспертов предупреждают, что подобная динамика не будет сохраняться долго.

Согласно ожиданиям первого заместителя председателя ВТБ Дмитрия Пьянова, курс американской валюты вплотную приблизится к уровню 100 рублей к концу 2025 года. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко полагает, что котировки доллара пробьют психологическую отметку уже к началу осени. Подобной динамике, по ее словам, будет во многом способствовать ожидаемое снижение цен на основные экспортные товары РФ, включая нефть.