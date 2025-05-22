В голове монумента «Родина-мать зовет!» умер московский ректор. Как он попал туда и что об этом известно?

В голове монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде нашли тело ректора МГАФК

Тело мужчины обнаружили в голове монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде в четверг, 22 мая. Погибшим оказался 68-летний ректор Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) Николай Чесноков.

У ректора МГАФК оторвался тромб

Чесноков приехал в Волгоград для участия в фестивале вузов физической культуры, а на Мамаевой кургане оказался в рамках культурной программы — внутрь скульптуры он попал в составе официальной делегации VII Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы физического воспитания и адаптивной физической культуры в сфере образования».

Фото: Светлана Самсонова / РИА Новости

Поднявшись наверх по лестницам, он оказался в голове статуи, после чего почувствовал себя нехорошо. Как пишет Shot, мужчине пытались помочь, но не смогли — его не стало еще до приезда скорой. По предварительным данным, он скончался из-за оторвавшегося тромба. Также рассматривается версия о сердечном приступе у Чеснокова.

Подобные экскурсии могут быть нелегальны

После случившегося на допрос был вызван экскурсовод. Предварительно, Чесноков попал внутрь монумента без необходимого спецпропуска. Организована проверка. Как пишет Mash, местные жители отмечают, что такие экскурсии — редкая и незаконная практика. При этом самые смелые посетители могут доходить до головы и даже попробовать пробраться в меч, но находиться там опасно из-за подвижности конструкции.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

При этом в самом музее отметили, что при посещении внутренних помещений памятника экскурсантов сопровождают специалисты, а доступ внутрь монумента есть в течение всего срока его эксплуатации (в том числе для технических специалистов, представителей официальных делегаций и СМИ, а также других).

Сам факт проведения экскурсии внутри монумента не является противоправным действием, объяснил член Волгоградского регионального штаба Народного фронта Эдгар Петросян. Подобные экскурсии действительно организуются, но далеко не для всех. «Сейчас это аттракцион для избранных», — указал он.