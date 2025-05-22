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12:52, 22 мая 2025Силовые структуры

Владелец российского бота для пробивов пожаловался на переезд за рубеж и «черные» сервисы

Владелец бота для пробива: Российские сервисы вынуждены переезжать за рубеж
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российские сервисы для пробива данных вынуждены переезжать за рубеж, чтобы продолжить работу. Об этом «Ленте.ру» рассказал владелец одного из таких ботов.

По его словам, изменения на российском рынке пробива произошли после того, как в силу вступил закон, вводящий уголовную ответственность за незаконный сбор, хранение, распространение персональных данных. Результатом стало закрытие ресурсов и необходимость менять локацию за пределами страны.

При этом, как утверждает владелец бота, закон не повлиял на популярность использования подобных сервисов среди россиян. «Люди теперь просто вынуждены находить варианты решений альтернативными методами, зачастую уходя в даркнет», — говорит собеседник «Ленты.ру». Потому на месте крупных российских сервисов начинают появляться новые — «черные», контролировать которые российские правоохранители не могут. Это, в свою очередь, ведет к еще большим утечкам данных.

Ранее киберэксперт Игорь Бедеров заявил, что российские сервисы поиска личных данных заменят украинские, что создаст дополнительные риски.

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