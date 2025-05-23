ТАСС: «Айдар» разворачивает крематории на границе ДНР и Днепропетровской области

Батальон «Айдар» (признан террористической организацией, запрещен в России) развернул полевые крематории. По имеющейся информации, несколько таких крематориев были развернуты в населенных пунктах на границе Донецкой Народной Республики (ДНР) с Днепропетровской областью. Уточняется, что среди украинских военных они получили название «полевые кочегарки».

С помощью кремации украинские военные пытаются скрыть потери

Появление полевых крематориев у «Айдара» в российских силовых структурах связали с большими потерями, которые несут украинские военные. «Кочегарки» же используют для того, чтобы скрыть их.

«Потери несут очень большие. С линии фронта тела и фрагменты увозят в чем могут, вплоть до обычных пакетов из супермаркета», — рассказали силовики.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Полевые крематории привели к конфликтам в батальоне

Также сообщается, что появление полевых крематориев вызвало конфликты внутри «Айдара». В частности, прибывающие в батальон новобранцы выступают против тайной кремации. Старослужащие же придерживаются противоположного мнения.

Кроме того, отмечаются подавленное состояние и деморализация пополнения, которое прибывает к границе ДНР и Днепропетровской области.

«Молодежь эта прибывает постоянно для удержания оставшихся на границе населенных пунктов. Но люди сильно подавлены и деморализованы», — сообщили представители российских силовых структур.

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Российские военные закрепились у границы Днепропетровской области

В среду, 21 мая, стало известно, что российские военные подобрались к границе Днепропетровской области у ДНР. Это удалось сделать военнослужащим 90-й гвардейской танковой группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) России. В сети появилось видео, на кадрах которого военнослужащие водрузили флаг у колючей проволоки на границе. Военный корреспондент Юрий Котенок позже уточнил, что прорыв был совершен между населенными пунктами Котляровка и Орехово, к западу от населенного пункта Троицкое.

За несколько дней до этого члены украинского батальона «Айдар» предприняли попытки сбежать с позиций в населенном пункте Новоукраинка у границ ДНР и Днепропетровской области. Это произошло после удара ВС РФ по местам скопления солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом часть оставшихся украинских бойцов отказалась выполнять приказы на позициях.

В пятницу, 23 мая, военный блогер Юрий Подоляка заявил, что солдатам ВС России удалось закрепиться на границе Днепропетровской области.

Теперь уже по-настоящему (и естественно, в другом месте и без пиара, потому что там он не совсем уместен). Но все та же 90-я танковая дивизия Юрий Подоляка военный блогер

На Украине заявили о неутешительной ситуации на границе ДНР и Днепропетровской области

Лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным Алекс заявил о неутешительной ситуации на границе Днепропетровской области и ДНР. По его словам, позиции украинских военных штурмуют 24 часа в сутки. Также он заявил о потерях в рядах ВСУ.

«На покровском направлении последние два дня ситуация неутешительная, мало того, что имеем потери позиций в районе Новониколаевки, к тому же из-за постоянных дождей позаливало позиции пехоты, поэтому ребятам никак не позавидуешь», — написал он.

Другой солдат ВСУ с псевдонимом Бахмутский Демон и вовсе призвал забыть о границе Днепропетровской области и ДНР. Он отметил, что российские войска качественно используют численное преимущество и усиливают натиск.

«Забудьте о границе Днепропетровской и Донецкой областей, ее давно уже не было, потому что дроны залетали туда только так», — написал он в своем Telegram-канале.