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09:39, 26 мая 2025Бывший СССР

Азербайджанские спецслужбы вывезли в страну гражданина России

Служба госбезопасности доставила в Азербайджан гражданина России Ибрагимова
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Служба госбезопасности (СГБ) доставила в Азербайджан гражданина России Захиреддина Ибрагимова, занимавшего должность председателя комитета по защите прав этнических меньшинств, а также проживавшего в Екатеринбурге. Об этом пишет азербайджанское издание Minval Politika в своем Telegram-канале.

«В период с 2005 по 2020 год он неоднократно принимал участие в так называемых конференциях в Армении, где озвучивал ложные обвинения против Азербайджана и делал предвзятые заявления. Ибрагимов также выполнял поручения армянских структур, направленные на разжигание сепаратизма в Азербайджане», — отмечается в сообщении.

Деталей вокруг задержания Ибрагимова и его отправки в Азербайджан на данный момент не разглашается. Известно, что сейчас его отправили в следственный изолятор.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова продолжать оказывать Армении и Азербайджану всяческое содействие в выработке и подписании мирного договора. Он подчеркнул, что сама возможность урегулирования конфликта стала вероятна благодаря трехсторонним саммитам с участием Москвы.

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