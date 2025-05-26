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21:42, 25 мая 2025Бывший СССР

Российский боец рассказал о подготовке ВСУ линии обороны в Романовке

ВСУ при подготовке линии обороны в Романовке использовали технику НАТО
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали технику НАТО при подготовке линии обороны в Романовке. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал российский боец с позывным Ваня.

По словам военнослужащего, взятие этого населенного пункта — ключевой этап для последующего наступления на Константиновку, Славянск и Краматорск, где находятся наиболее боеспособные части ВСУ. «На этом направлении еще с 2014 года противник активно окапывался, создавал дзоты, доты, капониры, в которых размещал как легкобронированную технику, так и тяжелые минометы калибра 120 миллиметров», — рассказал Ваня.

Кроме того, ВСУ применяли и специальные инженерные машины производства НАТО. Все это делалось для того, чтобы задержать продвижение российских войск, пояснил боец.

О том, что армия России взяла под контроль Романовку, Минобороны сообщило 25 мая.

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