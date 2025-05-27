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13:24, 27 мая 2025Россия

«Пресмыкались перед ВСУ». Часть жителей Курской области обвинили в помощи украинским военным во время оккупации

Анастасия Кашеварова: Часть жителей Курской области пресмыкались перед ВСУ
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Общественница Анастасия Кашеварова, рассказывая о бегстве Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области, указала, что среди курян были те, кто встал на сторону украинских сил. По ее словам, эти люди «пресмыкались» перед украинскими солдатами и могли сами указывать на дома, где жили российские бойцы, после чего они становились целью.

Так, Кашеварова отметила, что многие жилища были выжжены изнутри, а не от попадания снаряда.

Вольготно в своих домах проживали в основном те из местных, кто пресмыкался перед врагом. А такие были, и они живы. И им также положены выплаты и другая помощь от государства (…) Те, кто не хотел преклоняться и помогать ВСУ, стучать на соседей, они группами жили в домах. Им продукты практически не давали

Анастасия Кашевароваобщественница

Она отметила, что мирных жителей выручали бойцы ВС РФ, которые тайно при помощи дронов скидывали им продовольствие, что помогло россиянам выдержать период оккупации.

«Этот внутренний враг, трус и предатель — он иной раз гораздо опаснее. И ты не знаешь, где и в какой момент он сдаст своих», — считает общественница.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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Такие данные привел прокурор региона Алексей Цуканов. По его словам, точное число — 789 человек, среди которых четверо детей. Их судьба в настоящее время неизвестна.

Жертвами ВСУ в приграничье, добавил он, стали 313 мирных жителей. При этом число пострадавших достигло 794, из которых 26 — дети.

Солдаты ВСУ расправились с пенсионером, над которым издевались на видео

Накануне стало известно, что украинскую оккупацию не пережил пожилой Александр Григорьев, которого ранее солдаты ВСУ снимали на видео, называя «русским Иваном».

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

«Украинские нелюди, надев немецкие каски, глумились над беззащитным стариком, который просто просил помощи», — прокомментировал эти известия исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Он уточнил, что на теле Григорьева были обнаружены ранения — в его животе нашли дыру размером с кулак.

ЖЗЛ
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