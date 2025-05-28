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18:17, 28 мая 2025Россия

Российский военный случайно снял на видео гибель всей своей группы под Курском 9 мая. Что там произошло?

Боец ВС РФ случайно снял гибель всей своей группы после удара FPV-дрона
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Влад Андрица»

Боец Вооруженных сил (ВС) России случайно снял на видео гибель всей своей боевой группы в Курской области во время перемирия, объявленного 9 мая 2025 года. Кадрами случившегося поделился военный корреспондент Влад Андрица.

В видео командир группы с позывным Турист сообщил, что его бойцы в тот день отправились эвакуировать военную технику. Когда бойцы добрались до нужного участка рядом с рекой, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар, нарушив тем самым временный режим прекращения огня.

На кадрах видно, что оператор успевает обратиться к одному из сослуживцев со словами «Лень, давай, забираем», однако уже через несколько секунд камеру озаряет яркая вспышка и слышится звук прилета снаряда. Оператора отбрасывает на землю, а на месте взрыва поднимается дым. В итоге автор видео оказался единственным выжившим из всей группы.

Кадр: Telegram-канал «Влад Андрица»

За время перемирия ВСУ нарушили режим прекращения огня 14043 раза

В ходе временного перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным с 8 по 11 мая, украинские войска продолжали вести боевые действия против российских подразделений. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Общее число нарушений со стороны Киева составило 14 043 раза. С нуля часов 8 мая и до нуля часов 11 мая украинские военные пять раз пытались прорваться через границы России в Курской и Белгородской областях, а также совершили 37 подготовленных атак.

В оборонном ведомстве добавили, что группировки ВС России при этом выполнили договоренность и в период перемирия оставались на прежних рубежах, не продвигаясь вперед.

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В России заявили, что Киев не способен на перемирие

После многочисленных нарушений режима прекращения огня за дни перемирия, объявленного в преддверии 9 Мая, можно сказать, что Киеву незнакомо понятие «перемирие». Об этом заявил доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.

По его словам, постоянные призывы Украины к длительному перемирию являются не более чем лозунгом. На самом же деле киевское руководство не способно к прекращению огня, так как не может контролировать свои подразделения и нацбатальоны.

Мы видим абсолютную бесконтрольность и постоянную нацеленность на агрессию. Самое важное — кто будет осуществлять контроль за исполнением договоренностей. Поэтому, конечно, на процедуре урегулирования эти нарушения должны сказаться самым прямым образом

Александр Коньковдоцент кафедры политологии Финуниверситета при правительстве РФ

Он добавил, что в очередной раз Украина показала, что не сможет обеспечить исполнение договоренностей по урегулированию ситуации, какими бы они ни были.

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