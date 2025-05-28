Российский военный случайно снял на видео гибель всей своей группы под Курском 9 мая. Что там произошло?

Боец ВС РФ случайно снял гибель всей своей группы после удара FPV-дрона

Боец Вооруженных сил (ВС) России случайно снял на видео гибель всей своей боевой группы в Курской области во время перемирия, объявленного 9 мая 2025 года. Кадрами случившегося поделился военный корреспондент Влад Андрица.

В видео командир группы с позывным Турист сообщил, что его бойцы в тот день отправились эвакуировать военную технику. Когда бойцы добрались до нужного участка рядом с рекой, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар, нарушив тем самым временный режим прекращения огня.

На кадрах видно, что оператор успевает обратиться к одному из сослуживцев со словами «Лень, давай, забираем», однако уже через несколько секунд камеру озаряет яркая вспышка и слышится звук прилета снаряда. Оператора отбрасывает на землю, а на месте взрыва поднимается дым. В итоге автор видео оказался единственным выжившим из всей группы.

За время перемирия ВСУ нарушили режим прекращения огня 14043 раза

В ходе временного перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным с 8 по 11 мая, украинские войска продолжали вести боевые действия против российских подразделений. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Общее число нарушений со стороны Киева составило 14 043 раза. С нуля часов 8 мая и до нуля часов 11 мая украинские военные пять раз пытались прорваться через границы России в Курской и Белгородской областях, а также совершили 37 подготовленных атак.

В оборонном ведомстве добавили, что группировки ВС России при этом выполнили договоренность и в период перемирия оставались на прежних рубежах, не продвигаясь вперед.

В России заявили, что Киев не способен на перемирие

После многочисленных нарушений режима прекращения огня за дни перемирия, объявленного в преддверии 9 Мая, можно сказать, что Киеву незнакомо понятие «перемирие». Об этом заявил доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.

По его словам, постоянные призывы Украины к длительному перемирию являются не более чем лозунгом. На самом же деле киевское руководство не способно к прекращению огня, так как не может контролировать свои подразделения и нацбатальоны.

Мы видим абсолютную бесконтрольность и постоянную нацеленность на агрессию. Самое важное — кто будет осуществлять контроль за исполнением договоренностей. Поэтому, конечно, на процедуре урегулирования эти нарушения должны сказаться самым прямым образом Александр Коньков доцент кафедры политологии Финуниверситета при правительстве РФ

Он добавил, что в очередной раз Украина показала, что не сможет обеспечить исполнение договоренностей по урегулированию ситуации, какими бы они ни были.