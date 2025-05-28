Боец Вооруженных сил (ВС) России случайно снял на видео гибель всей своей боевой группы в Курской области во время перемирия, объявленного 9 мая 2025 года. Кадрами случившегося поделился военный корреспондент Влад Андрица.
В видео командир группы с позывным Турист сообщил, что его бойцы в тот день отправились эвакуировать военную технику. Когда бойцы добрались до нужного участка рядом с рекой, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар, нарушив тем самым временный режим прекращения огня.
На кадрах видно, что оператор успевает обратиться к одному из сослуживцев со словами «Лень, давай, забираем», однако уже через несколько секунд камеру озаряет яркая вспышка и слышится звук прилета снаряда. Оператора отбрасывает на землю, а на месте взрыва поднимается дым. В итоге автор видео оказался единственным выжившим из всей группы.
За время перемирия ВСУ нарушили режим прекращения огня 14043 раза
В ходе временного перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным с 8 по 11 мая, украинские войска продолжали вести боевые действия против российских подразделений. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Общее число нарушений со стороны Киева составило 14 043 раза. С нуля часов 8 мая и до нуля часов 11 мая украинские военные пять раз пытались прорваться через границы России в Курской и Белгородской областях, а также совершили 37 подготовленных атак.
В оборонном ведомстве добавили, что группировки ВС России при этом выполнили договоренность и в период перемирия оставались на прежних рубежах, не продвигаясь вперед.
В России заявили, что Киев не способен на перемирие
После многочисленных нарушений режима прекращения огня за дни перемирия, объявленного в преддверии 9 Мая, можно сказать, что Киеву незнакомо понятие «перемирие». Об этом заявил доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.
По его словам, постоянные призывы Украины к длительному перемирию являются не более чем лозунгом. На самом же деле киевское руководство не способно к прекращению огня, так как не может контролировать свои подразделения и нацбатальоны.
Мы видим абсолютную бесконтрольность и постоянную нацеленность на агрессию. Самое важное — кто будет осуществлять контроль за исполнением договоренностей. Поэтому, конечно, на процедуре урегулирования эти нарушения должны сказаться самым прямым образом
Он добавил, что в очередной раз Украина показала, что не сможет обеспечить исполнение договоренностей по урегулированию ситуации, какими бы они ни были.