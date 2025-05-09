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19:30, 9 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названы последствия 5026 нарушений ВСУ режима прекращения огня с начала перемирия

Политолог Коньков: Понятие «перемирие» незнакомо украинскому руководству
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andriy Andriyenko / Ukraine's 65th Mechanised Brigade / AP

Понятие «перемирие» незнакомо украинскому руководству, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. В беседе с «Лентой.ру» политолог назвал последствия 5026 нарушений режима прекращения огня с начала перемирия ко Дню Победы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Несмотря на постоянные призывы, которые [президент Украины Владимир] Зеленский, его компания продвигают относительно месячного перемирия, которое якобы они добиваются от России, мы понимаем, что это не более чем лозунг, которым они играют. Они просто не способны к прекращению огня, к перемирию в силу того, что не контролируют свои подразделения, националистические батальоны», — сказал Коньков.

По словам политолога, действия Украины в очередной раз показали, что важный вопрос, который стоит сегодня, — это не сами договоренности урегулирования конфликта, а контроль за их исполнением.

«Мы видим абсолютную бесконтрольность и постоянную нацеленность на агрессию. Самое важное — кто будет осуществлять контроль за исполнением договоренностей. Поэтому, конечно, на процедуре урегулирования эти нарушения должны сказаться самым прямым образом», — заключил он.

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Ранее Министерство обороны России сообщило, что ВСУ 5026 раз нарушили режим прекращения огня с начала перемирия ко Дню Победы. Как указано в сообщении, украинские войска совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов по всей линии боевого соприкосновения, а также 23 удара с применением РСЗО. Также ВСУ осуществили 3052 удара и сброса боеприпасов с помощью беспилотников.

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