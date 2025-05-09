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16:04, 9 мая 2025Россия

Минобороны сообщило о 5026 нарушениях ВСУ режима прекращения огня с начала перемирия

Минобороны России: ВСУ нарушили перемирие ко Дню Победы 5026 раз
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 5026 раз нарушили режим прекращения огня с начала перемирия ко Дню Победы. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

«По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 1 455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также 23 с применением реактивных систем залпового огня», — указано в сообщении.

Помимо этого, как сообщили в ведомстве, ВСУ осуществили 3052 удара и сброса боеприпасов с помощью беспилотников.

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