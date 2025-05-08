«Это меня не радует». Трамп заявил, что конфликт на Украине дошел до точки принятия решений

Трамп заявил, что конфликт на Украине дошел до точки принятия решений

Президент США Дональд Трамп на церемонии приведения к присяге нового американского посла в Китае заявил, что урегулирование конфликта на Украине дошло до точки принятия решений.

Мы достигаем точки, когда предстоит принять какие-то решения. Это меня не радует Дональд Трамп президент США

Он не уточнил свои слова, о каких именно решениях идет речь и почему его не радует эта ситуация.

Вице-президент США назвал требования России слишком большими

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил мнение, что требования России по урегулированию конфликта на Украине слишком велики.

Я бы сказал, что в настоящее время россияне выдвигают определенный набор требований, определенный набор уступок для прекращения конфликта. Мы считаем, что они просят слишком многого Джей Ди Вэнс вице-президент США

Вэнс добавил, что в настоящее время «существует огромная пропасть» между положениями, в которых находятся Россия и Украина. При этом он отметил, что его настрой не пессимистичен. Вице-президент подчеркнул, что «не стал бы говорить, что россияне не заинтересованы в урегулировании».

О стремлении к урегулированию ранее заявлял и Трамп. «Я думаю, что Россия, с учетом нынешних цен на нефть и их снижения… я думаю, мы в хорошем положении, чтобы разрешить [конфликт]», — сказал он 5 мая.

Американский лидер высоко оценил решение властей России о трехдневном перемирии на Украине. Политик в очередной раз подчеркнул, что конфликт на Украине не должен был произойти, отметив, что если бы он не стал президентом, то никто не говорил бы о мире.

Келлог заявил о готовности Киева к отводу войск

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Киев выразил готовность к немедленному перемирию и отводу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 15 километров.

Они согласны на всеобъемлющее перемирие — по суше, морю и в воздухе — минимум на 30 дней с возможностью продления. И готовы сделать это уже сегодня Кит Келлог спецпосланник президента США

Келлог также рассказал, что Дональд Трамп может обеспечить соблюдение перемирия на Украине, если Россия на него согласится.

Спецпосланник назвал российского лидера Владимира Путина препятствием для 30-дневного перемирия на Украине. Тогда же он заявил, что единственный человек, который может добиться результата в украинском вопросе, — это Трамп.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление подобными высказываниями. «Россия никогда не была против прекращения огня. Более того, мы делали это дважды», — заявила дипломат.

Первое перемирие Путин объявил на Пасху — оно действовало с 18:00 19 апреля до конца 20 апреля. Второе перемирие приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и будет действовать с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.