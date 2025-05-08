Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:53, 8 мая 2025Мир

«Это меня не радует». Трамп заявил, что конфликт на Украине дошел до точки принятия решений

Трамп заявил, что конфликт на Украине дошел до точки принятия решений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Samuel Corum / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп на церемонии приведения к присяге нового американского посла в Китае заявил, что урегулирование конфликта на Украине дошло до точки принятия решений.

Мы достигаем точки, когда предстоит принять какие-то решения. Это меня не радует

Дональд Трамппрезидент США

Он не уточнил свои слова, о каких именно решениях идет речь и почему его не радует эта ситуация.

Материалы по теме:
«Это большая уступка» США объявили условия и сроки завершения конфликта на Украине. Как на них отреагировали в Киеве и Европе?
«Это большая уступка»США объявили условия и сроки завершения конфликта на Украине. Как на них отреагировали в Киеве и Европе?
25 апреля 2025
США и Украина подписали соглашение по недрам. Что сделка даст Вашингтону?
США и Украина подписали соглашение по недрам.Что сделка даст Вашингтону?
1 мая 2025

Вице-президент США назвал требования России слишком большими

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил мнение, что требования России по урегулированию конфликта на Украине слишком велики.

Я бы сказал, что в настоящее время россияне выдвигают определенный набор требований, определенный набор уступок для прекращения конфликта. Мы считаем, что они просят слишком многого

Джей Ди Вэнсвице-президент США

Вэнс добавил, что в настоящее время «существует огромная пропасть» между положениями, в которых находятся Россия и Украина. При этом он отметил, что его настрой не пессимистичен. Вице-президент подчеркнул, что «не стал бы говорить, что россияне не заинтересованы в урегулировании».

О стремлении к урегулированию ранее заявлял и Трамп. «Я думаю, что Россия, с учетом нынешних цен на нефть и их снижения… я думаю, мы в хорошем положении, чтобы разрешить [конфликт]», — сказал он 5 мая.

Американский лидер высоко оценил решение властей России о трехдневном перемирии на Украине. Политик в очередной раз подчеркнул, что конфликт на Украине не должен был произойти, отметив, что если бы он не стал президентом, то никто не говорил бы о мире.

Материалы по теме:
«Сделка будет достигнута!» Что Трамп говорил о переговорах по Украине?
«Сделка будет достигнута!»Что Трамп говорил о переговорах по Украине?
28 марта 2025
«У нас есть другие приоритеты». Почему США меняют позицию по прекращению конфликта на Украине и к чему это приведет?
«У нас есть другие приоритеты».Почему США меняют позицию по прекращению конфликта на Украине и к чему это приведет?
18 апреля 2025

Келлог заявил о готовности Киева к отводу войск

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Киев выразил готовность к немедленному перемирию и отводу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 15 километров.

Они согласны на всеобъемлющее перемирие — по суше, морю и в воздухе — минимум на 30 дней с возможностью продления. И готовы сделать это уже сегодня

Кит Келлогспецпосланник президента США

Келлог также рассказал, что Дональд Трамп может обеспечить соблюдение перемирия на Украине, если Россия на него согласится.

Спецпосланник назвал российского лидера Владимира Путина препятствием для 30-дневного перемирия на Украине. Тогда же он заявил, что единственный человек, который может добиться результата в украинском вопросе, — это Трамп.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление подобными высказываниями. «Россия никогда не была против прекращения огня. Более того, мы делали это дважды», — заявила дипломат.

Первое перемирие Путин объявил на Пасху — оно действовало с 18:00 19 апреля до конца 20 апреля. Второе перемирие приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и будет действовать с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это меня не радует». Трамп заявил, что конфликт на Украине дошел до точки принятия решений

    Amazon изобрела робота-грузчика с чувствами

    Рейс из Стамбула в Санкт-Петербург развернулся в Турцию на полпути

    На Украине допустили переход к евро в качестве базовой валюты для гривны

    Экс-соратник Ройзмана вернулся с СВО

    Белоусов сравнил борьбу с неонацизмом с подвигом Красной армии

    В США рассказали о попытке Вашингтона подтолкнуть страны к использованию Starlink

    На Украине раскрыли сроки возврата долга западным партнерам

    В России заявили об обретении беспрецедентной степени суверенитета и свободы

    В России обвинили Украину в желании сорвать парад Победы с одной целью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости