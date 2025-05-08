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21:23, 7 мая 2025Мир

В МИД прокомментировали слова спецпосланника Трампа о 30-дневном перемирии

Захарова заявила, что Россия никогда не выступала против прекращения огня
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В МИД России удивились словам спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о том, что Москва не готова к 30-дневному перемирию. Так заявление американской стороны прокомментировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Россия никогда не была против прекращения огня. Более того, мы делали это дважды», — заявила дипломат.

Ранее Келлог назвал российского лидера Владимира Путина препятствием для 30-дневного перемирия на Украине. Тогда же он заявил, что единственный человек, который может добиться результата в украинском вопросе, — это Трамп.

Первое перемирие Путин объявил на Пасху — оно действовало с 18:00 19 апреля до конца 20 апреля. Второе перемирие приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и будет действовать с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

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