Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:00, 7 мая 2025Мир

Спецпредставитель Трампа назвал препятствие для 30-дневного перемирия на Украине

Келлог назвал Путина препятствием для 30-дневного перемирия на Украине
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог назвал российского лидера Владимира Путина препятствием для 30-дневного перемирия на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Я думаю, мы близки [к перемирию]. Единственный человек, который может добиться результата, — президент Трамп. Если Путин согласится. В этом, возможно, наше препятствие — президент России, который пока что не соглашается», — сказал Келлог.

По словам чиновника, украинская сторона уже выразила свое согласие на всеобъемлющее 30-дневное перемирие «на земле, на воде и в небе» и готова к установлению режима прекращения огня в любой момент.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что требования России по урегулированию конфликта на Украине слишком велики. При этом он подчеркнул, что «не стал бы говорить о незаинтересованности россиян в урегулировании».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров ответил на вопрос о возможной отставке

    Кремль прокомментировал ситуацию между Индией и Пакистаном

    Президент Бразилии прилетел в Россию

    Путин высказался о прошедших подготовку в Чечне военных

    Унаследовавшая миллионы Лагерфельда кошка снялась в рекламе люксового бренда

    Жителей Москвы предупредили о трудностях с доставкой продуктов

    Появились кадры уничтожения дроном бронетехники ВСУ

    В отеле Японии наткнулись на тело туристки за несколько часов до ее вылета домой

    Си Цзиньпин прилетел в Москву на празднование Дня Победы

    Кадыров оказался на встрече Путина и Мадуро после слов об отставке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости