Спецпредставитель Трампа назвал препятствие для 30-дневного перемирия на Украине

Келлог назвал Путина препятствием для 30-дневного перемирия на Украине

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог назвал российского лидера Владимира Путина препятствием для 30-дневного перемирия на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Я думаю, мы близки [к перемирию]. Единственный человек, который может добиться результата, — президент Трамп. Если Путин согласится. В этом, возможно, наше препятствие — президент России, который пока что не соглашается», — сказал Келлог.

По словам чиновника, украинская сторона уже выразила свое согласие на всеобъемлющее 30-дневное перемирие «на земле, на воде и в небе» и готова к установлению режима прекращения огня в любой момент.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что требования России по урегулированию конфликта на Украине слишком велики. При этом он подчеркнул, что «не стал бы говорить о незаинтересованности россиян в урегулировании».