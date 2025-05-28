Зеленский заявил о проникновении ВСУ в Курскую область и назвал условие выхода. Чего он хочет?

Зеленский заявил о заходе ВСУ под курское Теткино и назвал условие выхода

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь якобы находятся на территории Курской области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, на этот раз украинским военным удалось проникнуть в российский приграничный регион с другого направления — со стороны населенного пункта Теткино. Он заверил, что у ВСУ здесь есть «хорошие наработки».

Также украинский лидер назвал условие вывода солдат из курского приграничья. Он заявил, что ВСУ покинут якобы занятые территории России, когда Москва изъявит желание завершить конфликт или согласится на прекращение огня.

Вышли с одного направления (Суджи — прим. «Ленты.ру»), вошли в другое (Теткино — прим. «Ленты.ру»). Мы там находимся, пока россияне не захотят закончить войну или хотя бы не прекратят огонь Владимир Зеленский президент Украины

Заявление Зеленского о ВСУ в Курской области назвали наркотическим бредом

Российский военный корреспондент Александр Коц заявил о невменяемости Зеленского, комментируя его слова о якобы находящихся в Курской области украинских военных. Он напомнил, что российские военные выдавили противника из приграничья и сейчас занимаются созданием буферной зоны на территории украинской Сумской области.

Это называется: «Мы обосрались, но революция продолжается!» Пока Зеля в наркотическом делирии «штурмует» Курск, группировка войск «Север» на ряде участков уже зашла в Сумскую область на глубину около 10 километров. Формирование буферной зоны продолжается Александр Коц военный корреспондент

Военкор добавил, что украинский лидер при этом может говорить все, что ему угодно: «Язык и до Киева доведет».

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Попытки прорыва ВСУ в Курскую область объяснили

Военный эксперт Олег Глазунов, в свою очередь, попытался объяснить попытки прорыва украинских военных в Курскую область. По его словам, они связаны с потерей популярности Зеленского в Европе. В связи с чем, считает эксперт, президенту Украины нужна хоть какая-нибудь победа.

Европейские лидеры начинают сомневаться в Зеленском. Так что он будет всеми силами пытаться прорваться на территорию России, захватить хотя бы небольшой участок, чтобы продемонстрировать способность к атаке Олег Глазунов Военный эксперт

Военэксперт предупредил, что попытки прорыва ВСУ возможны как в Курской, так и в Брянской и Белгородской областях, так как Зеленскому не важно, где именно это произойдет.

ВСУ не прекратили попытки прорыва в Курскую область после потери территорий

Курская область была полностью освобождена от ВСУ 26 апреля. Силы противника были выдавлены с территории региона за линию государственной границы. 20 мая приграничный регион посетил глава государства Владимир Путин. Он оценил обстановку в Курской области.

Даже после освобождения от противника этих приграничных регионов там все равно обстановка остается сложной Владимир Путин президент России

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Глава государства отметил, что украинские военные не оставляют попыток прорыва в Курскую область. Так, в день визита Путина в Курскую область украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться в регион через село Волфино. Однако российским пограничникам удалось отразить атаку. 23 мая ВСУ вновь пытались прорваться в Курскую область — на этот раз в районе Теткино. Спустя несколько дней стало известно, что крымский десант устроил бойню для украинских военных в этом районе. В ожесточенных боях приняли участие военные из 56-го полка ВДВ, дислоцирующегося в Феодосии в Крыму.

Также сообщалось, что с 27 мая скопления живой силы и техники ВСУ фиксируются в пяти километрах от границы России в Сумской области — напротив курских населенных пунктов Теткино и Попово-Лежачи. По имеющейся информации, украинская сторона смогла перебросить к границе около 40 бойцов пехоты и 7 танков Т-72.