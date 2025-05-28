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11:41, 28 мая 2025Россия

В СПЧ порассуждали о причинах резни на подростковой вечеринке в Байкальске

Меркачева: Алкоголь для вечеринки подростков в Байкальске мог купить взрослый
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Новости Иркутска и Области»

Алкоголь для вечеринки подростков в Байкальске Иркутской области, которая закончилась резней, мог купить взрослый. Об этом заявила член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) России Ева Меркачева, другие возможные причины трагедии она озвучила в Telegram-канале.

Правозащитница допустила, что ребята подговорили кого-то из прохожих купить им спиртное в большом количестве. Как утверждает Меркачева, во многих городах магазины оборудованы камерами наружного наблюдения. При такой ситуации спасшего вечеринку легко найти, убеждена член СПЧ.

«Будут ли искать? Будут ли вообще разбираться от куда алкоголь? Будут. Должны. И отвечать взрослому придется.
Только ли алкоголь стал причиной трагедии? Не думаю. Он стал в комплексе с другими проблемами», — написала она.

Меркачева также выразила соболезнования близким подростков, которых не спасли.

До этого стало известно, что 17-летний юноша мог устроить резню в иркутском Байкальске из-за отказа в интиме.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

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