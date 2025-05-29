Губерниев оценил продление «Спартаком» контракта с тренером фразой «с жиру бесятся»

Губерниев о продлении контракта с тренером Станковичем: «Спартак» с жиру бесится

Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил то, что руководство московского «Спартака» продлило контракт с главным тренером команды Деяном Станковичем. Его слова приводит Metaratings.

«Пусть дальше деньги тратят. Корм только не в коня. Иногда "Спартак" просто бесится с жиру», — заявил журналист. Он посчитал, что «Спартак» испытывает проблемы с управлением командой.

25 мая «Спартак» продлил контракт со Станковичем. Соглашение продлено еще на один год и теперь рассчитано до лета 2027-го.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги «красно-белые» с 57 очками финишировали на четвертом месте. В Кубке страны москвичи дошли до финала Пути регионов, где проиграли «Ростову».