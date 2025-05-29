Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Финал
Даллас Старз
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — плей-офф|1/2 финала. 5-й матч
Даяна Ястремская
Завтра
13:30 (Мск)
Людмила Самсонова
Ролан Гаррос (ж)
Карен Хачанов
Завтра
13:30 (Мск)
Томми Пол
Ролан Гаррос (м)
18:13, 29 мая 2025Спорт

Губерниев оценил продление «Спартаком» контракта с тренером фразой «с жиру бесятся»

Губерниев о продлении контракта с тренером Станковичем: «Спартак» с жиру бесится
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил то, что руководство московского «Спартака» продлило контракт с главным тренером команды Деяном Станковичем. Его слова приводит Metaratings.

«Пусть дальше деньги тратят. Корм только не в коня. Иногда "Спартак" просто бесится с жиру», — заявил журналист. Он посчитал, что «Спартак» испытывает проблемы с управлением командой.

25 мая «Спартак» продлил контракт со Станковичем. Соглашение продлено еще на один год и теперь рассчитано до лета 2027-го.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги «красно-белые» с 57 очками финишировали на четвертом месте. В Кубке страны москвичи дошли до финала Пути регионов, где проиграли «Ростову».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Забыли, кто друзья, а кто враги». Российская разведка обвинила сербскую оборонку в поставках боеприпасов Украине

    Израиль согласился на перемирие в Газе

    Пристававшего к детям во дворе россиянина обвинили еще в двух преступлениях

    Раскрыт возможный рычаг влияния Трампа на Путина

    Любителей выпивать бокал вина за ужином предупредили о проблемах со здоровьем

    Коммунальщики оставили дыру в стене квартиры многодетной матери

    Джастин Бибер отреагировал на успех жены на фоне скандалов

    Губерниев оценил продление «Спартаком» контракта с тренером фразой «с жиру бесятся»

    Монашка исполнила битбокс и станцевала со священником

    В российском городе нашли яйца кpacнoкнижныx жypaвлeй-кpacaвoк

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости