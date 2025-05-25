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14:37, 25 мая 2025Спорт

«Спартак» продлил контракт с главным тренером

«Спартак» продлил контракт с главным тренером Станковичем на один год
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

«Спартак» продлил контракт с главным тренером Деяном Станковичем. Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение продлено еще на один год и теперь рассчитано до лета 2027-го. «Желаем Деяну успешного продолжения работы, прогресса и завоевания трофеев вместе с красно-белыми!» — отмечено в заявлении.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги красно-белые с 57 очками финишировали на четвертом месте. В Кубке страны москвичи дошли до финала Пути регионов, где проиграли «Ростову».

Серб возглавляет клуб с мая 2024-го. Ранее сообщалось, что Станкович хотел покинуть пост.

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