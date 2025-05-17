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13:03, 17 мая 2025Спорт

Главный тренер «Спартака» захотел уйти с поста

Агент Селюк: Главный тренер «Спартака» Станкович хочет уйти с поста
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Деян Станкович

Деян Станкович. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о том, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович намерен покинуть пост. Его слова приводит «Матч ТВ».

По мнению Селюка, «Спартак» с позором провалил весенние игры, а Станкович не контролирует ситуацию и воюет с судьями. «Может быть, он делает это специально, чтобы его уволили, но то, что Станкович хочет уйти — это стопроцентно. Он просто не держит удар», — заявил он.

«Спартак» дошел до финала Пути регионов Кубка России, где проиграл «Ростову». В турнирной таблице Российской премьер-лиги красно-белые с 51 очком идет на пятом месте.

Действующий контракт Станковича со «Спартаком» рассчитан до конца следующего сезона. Серб возглавляет клуб с мая 2024-го.

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