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10:14, 30 мая 2025Россия

Бойцы ВСУ несколько дней по ошибке кормили российских солдат с дронов

Бойцы ВСУ несколько дней по ошибке сбрасывали еду с дронов российским солдатам
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) несколько дней по ошибке кормили российских солдат. Об этом военнослужащие Российской армии рассказали телеканалу «Звезда», ролик опубликован в Telegram.

Описанный случай произошел в населенном пункте Зеленое Поле в Донецкой народной республике. Российские бойцы стремительно зашли в село, и противник не сразу понял о потере контроля над позицией.

Не поняв этого, дроны ВСУ еще несколько дней сбрасывали шоколад и энергетики российским солдатам, принимая их за своих. Вскоре Зеленое Поле полностью перешло под российский контроль.

Ранее российский штурмовик провел почти месяц под подбитым танком, прячась от иностранных наемников ВСУ. Все это время солдат пил дождевую воду, что и помогло ему выжить, дождавшись подхода российских подразделений.

ЖЗЛ
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