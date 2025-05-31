Сборная Украины отказалась участвовать в ЧМ по киберспорту из-за допуска Белоруссии

Украина отказалась участвовать в ЧМ по киберспорту из-за допуска Белоруссии

Сборная Украины отказалась участвовать в чемпионате мира-2025 по киберспорту (IESF WEC) в Косово в нескольких дисциплинах. Об этом сообщается на сайте федерации киберспорта страны.

Спортсмены снялись с соревнований в дисциплинах Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang (женщины) и PUBG Mobile. Решение связано с полноценным допуском к турниру сборной Белоруссии под национальным флагом. При этом украинцы выступят в Counter‑Strike 2, так как белорусы не преодолели квалификацию в этой дисциплине.

«Нам очень жаль, что мы вынуждены пойти на такой шаг. Однако мы должны оставаться преданными ценностям, которые защищаем как на международной арене, так и в пределах страны», — говорится в заявлении Федерации киберспорта Украины.

В октябре 2023 года президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах захотел организовать Олимпийские киберспортивные игры. Функционер отметил, что попросил специальную комиссию изучить этот вопрос.

