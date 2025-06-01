Раскрыты подробности о погибших при обрушении моста в Брянской области

При обрушении моста в Брянской области погибли два машиниста и два пассажира

Среди четырех погибших при обрушении моста в Брянской области — машинист, помощник машиниста и два пассажира, сообщает Telegram-канал SHOT.

Гибель одного из машинистов подтвердили РИА Новости в центре медицинских катастроф региона.

По данным ряда каналов, причиной обрушения мог стать подрыв. По одной из версий, было заложено четыре взрывных устройства: на опорах и на шпалах. Мост рухнул на железнодорожный состав.

По последним данным, пострадало 44 человека, сообщает Baza. По информации Mash, число пострадавших — 22 человека, данные разнятся. Официальной информации о точном количестве не поступало. Информацию о происшествии подтвердил губернатор региона Александр Богомаз.