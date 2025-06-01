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09:32, 1 июня 2025Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о расстреле гражданских с белым флагом

Пленный ВСУ рассказал о расстреле гражданских с белым флагом в Часовом Яре
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли группу гражданских, отходивших с белым флагом в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео с признанием одного из пленных бойцов ВСУ.

«Вышли с белым флагом и начали отходить. Наши, когда это заметили, доложили руководству, что гражданские уходят в сторону завода... Вот им было приказано открыть огонь», — рассказал украинский пленный. Он также назвал подобные приказы украинского командования нечеловеческими.

Военнослужащий ВСУ рассказал о помощи бойцам 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил России, а также о расстреле сослуживцами пытавшихся эвакуироваться в сторону огнеупорного завода гражданских. По его словам, расстрел был совершен из стрелкового и других видов оружия.

Ранее солдаты ВСУ начали чаще сдаваться в плен благодаря близким из России. Силовики рассказали что на бот обратной связи в Telegram чаще стали выходить граждане и жители России, чьи близкие оказались в ВСУ.

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