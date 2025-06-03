Российский миллиардер решил спасти яйца краснокнижных птиц и объявил за них награду

«МТВ.Онлайн»: Волгоградец Михаил Грачев объявил награду за найденные яйца дрофы

Российский миллиардер из Волгограда Михаил Грачев решил спасти яйца краснокнижных птиц от уничтожения и объявил за них награду в размере 5 тысяч рублей за штуку. Об этом сообщает «МТВ.Онлайн».

Уточняется, что сооснователь волгоградской компании Grass будет выплачивать указанную сумму трактористам, которые работают в полях и натыкаются на яйца дрофы. Найденные яйца передают волонтерам, которые отправляют их в инкубатор. В настоящее время они ухаживают за тремя птенцами.

Ранее в мае детеныши краснокнижных аргали родились в российском зоопарке. Уточнялось, что эти животные единственные в мире содержатся в зоопарке Новосибирска.