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20:16, 4 июня 2025Спорт

Хоккеисты НХЛ признали лучшим игроком сезона россиянина

NHLPA выбрала россиянина Кучерова лучшим игроком регулярного чемпионата НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dirk Shadd / Globallookpress.com

Члены профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) выбрали лучших представителей турнира. Список доступен на сайте организации.

Впервые за шесть лет лучшим игроком регулярного чемпионата НХЛ был выбран россиянин — нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. На награду также претендовали форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.

Ранее генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа рассказал, что Кучеров играл в Кубке Стэнли с травмой. Россиянин получил повреждение мышцы левой руки 25 февраля, однако продолжал выходить на лед.

В текущем сезоне Кучеров стал обладателем «Арт Росс Трофи» — приза лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ. Он завоевал награду второй раз подряд.

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