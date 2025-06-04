Хоккеисты НХЛ признали лучшим игроком сезона россиянина

NHLPA выбрала россиянина Кучерова лучшим игроком регулярного чемпионата НХЛ

Члены профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) выбрали лучших представителей турнира. Список доступен на сайте организации.

Впервые за шесть лет лучшим игроком регулярного чемпионата НХЛ был выбран россиянин — нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. На награду также претендовали форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.

Ранее генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа рассказал, что Кучеров играл в Кубке Стэнли с травмой. Россиянин получил повреждение мышцы левой руки 25 февраля, однако продолжал выходить на лед.

В текущем сезоне Кучеров стал обладателем «Арт Росс Трофи» — приза лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ. Он завоевал награду второй раз подряд.