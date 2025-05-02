Российский форвард «Тампы» Кучеров играл в Кубке Стэнли с травмой руки

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров играл в Кубке Стэнли с травмой. Об этом сообщается на сайте команды.

Генеральный менеджер клуба Жюльен Брисбуа заявил, что Кучеров получил травму мышцы левой руки 25 февраля, но продолжал выходить на лед. Нападающий признался, что не хотел пропустить ни одной игры, потому что смотреть матчи со стороны неприятно. «Ребята играют со множеством синяков и тому подобным, я только хотел играть в хоккей и наслаждаться каждым моментом, быть рядом с ребятами», — отметил он.

В пяти матчах плей-офф Кучеров сделал четыре результативные передачи, но не смог забить. «Тампа» уступила «Флориде Пантерс» в серии первого раунда со счетом 1-4.

В текущем сезоне Кучеров стал обладателем «Арт Росс Трофи» — приза лучшему бомбардиру регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он завоевал награду второй раз подряд.