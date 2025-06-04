Военблогер Рыбарь: РФ имеет план «Большой Прометей» в отношении Украины

У России есть несколько вариантов ответа на теракты в Курской и Брянской областях. В частности, можно прибегнуть к мерам комплексного характера — например, плану «Большой Прометей». Об этом порассуждал военный блогер Михаил Звинчук в Telegram-канале «Рыбарь».

Ранее президент России Владимир Путин заслушал доклад председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о ходе расследования. По словам главы государства, Киев целенаправленно нанес удар по гражданскому населению, что по всем международным нормам квалифицируется как теракт. Путин обратил особое внимание, что преступление было организовано накануне очередного раунда инициированных Москвой переговоров.

Как в связи с этим отмечает «Рыбарь», реагирование на произошедшее является вопросом не только военно-политического характера, но и имиджа государства.

Вариантов ведь хватает, и речь даже не об ударах по энергетике в приграничье или пресловутом «Орешнике». Присмотреться можно как минимум к давно предложенным мерам комплексного характера, вроде плана «Большой Прометей» Михаил Звинчук военный блогер

Что известно о плане «Большой Прометей»

О плане известно немногое. По словам военного блогера, предложения по этой операции обозначили еще в августе 2024 года. Целью является полная изоляция и отключение Киева как центра управления войсками и финансовыми ресурсами. Это можно сделать с помощью имеющихся средств и без ядерной эскалации, уточнил он.

Михаил Звинчук Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Другим возможным ответом на теракты может стать удар баллистической ракеты средней дальности «Орешник», о чем говорилось и раньше. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассуждал, что атака будет проведена не в качестве мести, а как часть плановой военной операции. «Если и применим "Орешник", то неожиданно для Украины. И мы можем сделать это неожиданно», — допустил он.

Возможные цели «Орешника»

Telegram-канала «Военная хроника» между тем отмечал, что в случае использования ракеты под удар попадут украинские производства по сборке крылатых ракет из зарубежных запчастей. К ним относятся предприятия по сборке беспилотника «Лютый» и его аналогов — завод «Артем» и ГП «Антонов» в Киеве. К числу потенциальных целей эксперты также отнесли заводы «Радиус» (Киев) и «Микроприбор» (Днепропетровск).

«Главная задача при следующем пуске — не просто эффектное попадание, а нанесение желательно необратимого ущерба объектам, критически важным для производства высокоточного вооружения», — говорилось в публикации.