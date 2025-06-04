Журналиста с инвалидностью полтора часа продержали в самолете после посадки

Daily Mail: Журналиста-инвалида полтора часа продержали в самолете в Лондоне

Известного британского журналиста с инвалидностью полтора часа продержали в самолете после посадки в лондонском аэропорту Хитроу. Об этом сообщило издание Daily Mail.

63-летний корреспондент «Би-би-си» Фрэнк Гарднер подвергся нападению боевиков «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) в 2004 году во время репортажа в Саудовской Аравии. С тех пор он частично парализован и передвигается на инвалидной коляске.

3 июня Гарднер прилетел в Лондон из командировки в Сингапуре рейсом British Airways. После 13-часового перелета мужчину вынудили еще полтора часа провести на борту, пока не приехал лифт, который спустил его на землю.

«Честно говоря, это происходит не каждый раз, и персонал наземного обслуживания всегда услужлив и вежлив, но в 2025 году такого вообще не должно происходить, — отметил журналист. — На каждого человека, который, как и я, публично заявляет о случившемся, сколько других молча терпят это?»

В октябре 2024 года Гарднер попал в более неприятную ситуацию. Авиакомпания LOT вынудила его ползти до туалета во время рейса.

