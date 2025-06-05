Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арина Соболенко
0:0
1-й сет
live
Ига Швёнтек
Ролан Гаррос (ж)
Испания
Сегодня
22:00 (Мск)
Франция
Лига наций УЕФА|Лига А. 1/2 финала
Мирра Андреева
Завтра
12:00 (Мск)
Сара Эррани
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
Янник Синнер
Завтра
20:00 (Мск)
Новак Джокович
Ролан Гаррос (м)
16:41, 5 июня 2025Спорт

Министр спорта России восхитился Овечкиным

Министр спорта России Дегтярев назвал Овечкина символом русского духа
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory / Imagn Images / Reuters

Министр спорта России Михаил Дегтярев восхитился нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным. Его слова приводит «Матч ТВ».

Дегтярев назвал Овечкина символом русского духа. «Он молодец, он наш человек, русский. Он планирует по завершении карьеры жить здесь, в Москве. Он не стесняется этого и на весь мир сказал: "Мы — русские!"» — отметил министр.

Ранее жена Овечкина Анастасия Шубская рассказала, что муж отыграет следующий сезон в НХЛ, после чего вернется в Россию. При этом сам хоккеист допустил, что после окончания контракта с «Вашингтоном» перейдет в московское «Динамо», воспитанником которого является.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Это позволило ему побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по этому показателю (894). После Овечкин рассказал, что счастлив быть русским человеком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США забрали у Украины «ключевую технологию» на фоне ударов по аэродромам России. Чего лишился Киев и скажется ли это на ходе СВО?

    Стало известно о желании Турции присоединиться к формату военной помощи Киеву

    Противники Трампа нашли неожиданный способ его победить

    Ан-2 произвел жесткую посадку в российском регионе

    В Подмосковье произошло ДТП с участием фуры и самосвала

    Орбан раскрыл мнение большинства европейцев о вступлении Украины в ЕС

    Россиянам покажут редкие фото Тарковского

    Россияне смогут смотреть любимые фильмы по-новому

    Зеленский купил квартиру в самом высоком небоскребе мира для матери

    Путин призвал избавиться от засоряющих русский язык слов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости