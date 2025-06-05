Министр спорта России восхитился Овечкиным

Министр спорта России Дегтярев назвал Овечкина символом русского духа

Министр спорта России Михаил Дегтярев восхитился нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным. Его слова приводит «Матч ТВ».

Дегтярев назвал Овечкина символом русского духа. «Он молодец, он наш человек, русский. Он планирует по завершении карьеры жить здесь, в Москве. Он не стесняется этого и на весь мир сказал: "Мы — русские!"» — отметил министр.

Ранее жена Овечкина Анастасия Шубская рассказала, что муж отыграет следующий сезон в НХЛ, после чего вернется в Россию. При этом сам хоккеист допустил, что после окончания контракта с «Вашингтоном» перейдет в московское «Динамо», воспитанником которого является.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Это позволило ему побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по этому показателю (894). После Овечкин рассказал, что счастлив быть русским человеком.